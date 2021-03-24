Брянские налогоплательщики за два месяца перечислили в российский бюджет почти 8 миллиардов рублей

За первые два месяца 2021 года в российский консолидированный бюджет из Брянской области поступило 7,9 миллиарда рублей налогов. Это на 34,3 процента больше чем за такой же период 2020 года, рассказали в УФНС России по Брянской области.

В федеральный бюджет направили более 4 миллиардов рублей, в региональный – 3,8 миллиарда рублей. В государственные внебюджетные фонды поступило 3,9 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование.

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