ВТБ обеспечил эквайринг бесконтактной оплаты проезда на «Ласточках» Москва – Тверь

Фото: "ВТБ".

Пассажиры скоростных «Ласточек» смогут оплатить проезд в электропоезде на участке Москва – Тверь банковской картой. Заплатить за поездку можно бесконтактным способом на турникетах, расположенных на станциях остановки экспресса. Это стало возможным благодаря внедрению технологии Fast Track – первой в России системы бесконтактной оплаты проезда в пригородных поездах.

Чтобы оплатить проезд на «Ласточке», необходимо приложить банковскую карту или устройство с NFC-модулем к турникетам на начальной и конечной станции маршрута. Система Fast Track сама вычислит нужный тариф и автоматически спишет его со счёта пассажира – эквайринг и процессинг обеспечивает ВТБ.

«Москвичи уже несколько лет пользуются преимуществами бесконтактной оплаты проезда на турникетах: ВТБ внедрил подобную систему в столичном метро, на МЦК, монорельсе и в другом городском транспорте. Сегодня мы вместе с РЖД и МТППК сделали еще один шаг в этом направлении – теперь банковской картой или смартфоном с приложением Pay можно расплатиться за проезд в межрегиональных скоростных поездах. Первым сервис запустился на популярном направлении Москва – Тверь, и отправиться в соседний регион на «Ласточке» теперь так же просто, как спуститься в метро», - комментирует руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.

«Мы продолжаем развивать цифровые сервисы для удобства пассажиров. Теперь проезд в «Ласточках»-экспрессах можно моментально оплачивать прямо на турникете. Это значительно быстрее, чем покупать его в кассе, автомате и даже мобильном приложении. Подобные проекты успешно работают в двух мировых мегаполисах с развитыми системами общественного транспорта – Лондоне и Сингапуре. Теперь такая технология будет помогать экономить время пассажирам и в России – на Ленинградском направлении», – рассказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

Система Fast Track поддерживает все современные способы бесконтактной оплаты и наиболее распространённые платёжные системы - Visa, Mastercard и Мир.

Отметим, что на первом этапе оплатить проезд с помощью системы Fast Track могут пассажиры поездов «Ласточка» 7000-й нумерации. Бесконтактная оплата будет работать на всех станциях, где останавливаются экспрессы. На большинстве станций валидация будет осуществляться на турникетах, а где их нет – в кассе или билетном автомате.

У пассажиров есть возможность ознакомиться с более детальной информацией о сервисе Fast Track, увидеть свои поездки и следить за списанием средств в личном кабинете на сайте ft.mtppk.ru. списание средств за поездку по каким-то причинам не происходит, то возможность дальнейшей оплаты проезда в скоростных поездах «Ласточка» картой или цифровым устройством пассажира блокируется. Для снятия блокировки нужно будет погасить задолженность в личном кабинете или в билетной кассе.