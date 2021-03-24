В Брянской области подтвердили 95 новых случаев коронавируса

В Брянской области подтвердили 95 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших составляет 34995 человек. Такие данные в среду, 24 марта, опубликовали в оперативном штабе.

За сутки в регионе выполнили 1870 тестов на коронавирус. Новых смертей от ковид-19 не зарегистрировали. Количество умерших составляет 282 человека.

Ряды выздоровевших пополнились 77 брянцам. Их повторные тесты на ковид – отрицательные. Всего с начала пандемии коронавирус победили 34186 человек.

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