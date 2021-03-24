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Общество24 марта 2021 11:11

От коронавируса в Брянской области умерли еще двое

Общее число смертей достигло 282
Анна ЛЕВКИНА
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В Брянской области еще два человека умерли от коронавируса.

Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области еще два человека умерли от коронавируса. Новые смерти от опасной инфекции подтвердили накануне – сообщил региональный оперативный штаб утром в среду, 24 марта. Общее число жертв ковида на Брянщине достигло 282.

За сутки 77 пациентов победили коронавирус. Общее количество вылечившихся теперь составляет 34186.

По последним данным, в Брянской области зарегистрировано 34995 случаев заболевания «Ковид-19». Прирост новых случаев – 95. Сейчас наш регион занимает 40 место в России по суммарному числу заболевших с начала пандемии.

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