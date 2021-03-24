Под Брянском столкнулись четыре автомобиля

В Брянском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Авария произошла около 8.40 23 марта на трассе М3 «Украина».

По предварительной информации 33-летняя женщина-водитель «Рено Флюенс» выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Хендей», за рулем которого был 36-летний водитель.

После столкновения «Хендей» врезался в попутную машину «Пежо» под управлением 37-летнего мужчины. «Пежо», в свою очередь, врезался в «Рено Логан», которым управлял 29-летний водитель.

В аварии пострадала 30-летняя пассажирка «Хендай». Ее с ушибом головы и переломом голени отпустили на домашнее лечение, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».