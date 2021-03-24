23 марта в Брянском областном центре «Мой бизнес» состоялся мастер-класс, посвященный теме валютного контроля

Фото: Торгово-промышленная палата Брянской области.

В целях повышения уровня информированности субъектов МСП Брянской области заинтересованных в развитии экспортного потенциала своих предприятий и реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Центр поддержки экспорта Брянской области ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес» провёл 23 марта 2021 года онлайн мастер-класс на тему: «Валютный контроль при реализации экспортного контракта».

Сделки, связанные с внешнеэкономической деятельностью, стоят на особом контроле государства — за их проведением следят и налоговые, и таможенные органы, а также Центробанк и уполномоченные агенты. Исходя из этого, спикерами мастер-класса, выступили высококвалифицированные представителя органов и агентов валютного контроля, а именно представители отдела валютного контроля Брянской таможни, контрольного отдела УФНС по Брянской области, отдела валютного контроля филиала Газпромбанка (г. Тула), Брянского регионального филиала АО «Россельхозбанк» и ТПП Брянской области.

В ходе мероприятия участники ознакомились с

- основной законодательной базой и изменениях в закон о валютном контроле и валютном регулировании;

- учетом контрактов и порядком представления документов валютного контроля;

- ответственностью за нарушение валютного законодательства;

- осуществлением органами госконтроля за валютными операциями;

- новыми банковскими продуктами по ВЭД;

- должной осмотрительностью при заключении внешнеторговых договоров.

Участниками мастер-класса стали более 10-ти представителей малых и средних предприятий региона.

Оператором мероприятия выступил Союз «Торгово-промышленная палата Брянской области».