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Общество24 марта 2021 10:22

Брянского ветерана Алексея Заручевского поздравили с 90-летием

Юбиляру вручили цветы и грамоту
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В 2016 году ветерана и его супругу Аллу Ефимовну наградили медалью «За любовь и верность».

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске поздравили с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны Алексея Заручевского. 23 марта к юбиляру пришли руководители Володарской районной администрации и вручили ему цветы и грамоту.

Алексей Андреевич окончил Кемеровский военный университет. Подполковник в отставке треть своей жизни посвятил вооруженным силам. Служил во многих странах мира, был начальником связи танковой дивизии. Его заслуги отмечены Орденом Красной Звезды и 15 медалями.

Алексей Заручевский принимает активное участие в общественной жизни города и своего района. В 2016 году ветерана и его супругу Аллу Ефимовну, с которой он прожил вместе 64 года, наградили медалью «За любовь и верность», рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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