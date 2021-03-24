Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Брянск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Брянск
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество24 марта 2021 8:07

В брянский аэропорт прилетел самолет из Курска

Цель визита воздушного борта неизвестна
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий

В брянский аэропорт прилетел самолет из Курска. Фото: Международный аэропорт "Брянск".

В брянском аэропорту во вторник, 23 марта, приземлился самолет Embraer Legacy 600 UP-EM018. Он прилетел из Курска.

Информацию о визите «необычного гостя» опубликовал в группе Международного аэропорта Брянск в соцсети ВКонтакте. Там же разместили и фото.

Вероятнее всего, предположили пользователи в комментариях, самолет принадлежит частному лицу. Цель визита воздушного борта неизвестна.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».