В Брянске в 2021 году установят 40 светофоров

В Брянске в этом году установят 40 новых светофоров. Регулировщики появятся на дорогах, где запланировали провести капитальный ремонт.

В областном центре установят 1413 дорожных знаков, нанесут больше 40 тысяч квадратных метров разметки, поставят около двух километров пешеходных ограждений. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги.

Во время разработки проектно-сметной документации чиновникам дали поручение провести работы по обеспечению нормативной освещенности улично-дорожной сети, произвести кронирование деревьев, расположенных вблизи проезжих частей дорог, а также проверить регулировку всех светофорных объектов города.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».