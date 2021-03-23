В Брянске на мужчину напал случайный знакомый с тростью

В Советском районе Брянска на 34-летнего жителя поселка Радица-Крыловка после совместного распития спиртных напитков напал с тростью случайный знакомый. О лежащем на улице избитом мужчине в полицию сообщила местная женщина.

Опросив его, полицейские установили, что на пострадавшего напал случайный знакомый. Они распивали спиртные напитки. После чего собутыльник несколько раз тростью ударил его. А затем похитил из кармана телефон стоимостью 5000 рублей и 300 рублей наличными.

Полицейские в течение трех суток установили личность злоумышленника. Им оказался 51-летний житель Брянска.

- Телефон он успел продать, а деньги потратил, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Ему предъявили обвинение по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расследование уголовного дела завершено.

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