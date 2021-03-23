В Брянской области осудят двух украинцев за нелегальных мигрантов

В Севский районный суд ушло уголовное дело об организации незаконного въезда в Россию. На скамье подсудимых - двое граждан Украины в возрасте 45 и 24 лет.

Иностранцев обвиняют по статье «Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

- Мужчины по предварительному сговору с неустановленными лицами из корыстных побуждений организовали незаконный въезд через госграницу РФ иностранных граждан из Украины через международный автомобильный пункт пропуска «Троебортное-Бачаевск», - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Деятельность злоумышленников пресекли в сентябре прошлого года сотрудники регионального Пограничного управления ФСБ России.

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