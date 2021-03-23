В массовом ДТП в Брянском районе пострадала 30-летняя женщина

В массовом ДТП в Брянском районе, которое произошло утром 23 марта, покалечилась женщина. Это 30-летняя пассажирка "Хендай". От госпитализации пострадавшая отказалась, сообщают в отделе пропаганду УГИБДД по региону.

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

По уточненным данным, четыре автомобиля столкнулись около 08.40 на 366-м километре автодороги М3 "Украина". ДТП спровоцировала 33-летняя женщина-водитель "Рено Флюенс". Она следовала в сторону Брянска и не справилась с управлением. В итоге автомобилистка вылетела на встречку и врезалась там в "Хендай Ай40". После этого вторая иномарка вовлекла в ДТП сначала "Пежо 806", а затем "Рено Логан". Обе следовали в попутном направлении - в сторону Киева.

- У единственной пострадавшей в этом ДТП медики диагностировали "ушиб мягких тканей головы, перелом правой голени", - уточняют в Госавтоинспекции. - Женщину отпустили домой, назначив лечение.

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