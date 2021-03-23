Директора брянской стройфирмы оштрафовали на 10 тысяч рублей

Штраф в 10 тысяч рублей выписали руководителю ООО «Монолит-Строй», который выплачивал своим работникам зарплату с нарушением законодательства - без аванса.

Прокуратура инициировала прокуратура Советского района Брянска. Этому предшествовало коллективное обращение работников предприятия.

Выяснилось, что в обществе зарплату выплачивали с нарушением установленной законодательством периодичности - всего один раз в месяц, а не два.

- По постановлению прокуратуры руководителя предприятия привлекли к административной ответственности по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений», - уточняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В качестве наказания нарушителю выписали штраф.

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