В Брянске торговцы контрафактным спиртным «отсидят» реальные сроки

Брянский областной суд оставил без изменения приговор трем жителям Брянска, которые попались на нелегальном сбыте алкоголя. Попытка обжалования не увенчалась успехом. А потому мужчины «отсидят» реальные сроки.

Обвинительный приговор по делу ранее вынес Володарский райсуд Брянска. Фигурантов признали виновными по статьям «Хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконное использование чужого товарного знака».

Доказали, что брянцы нелегально торговали спиртным в 2017-2018 годах. Общая стоимость изъятой у них немаркированной продукции превышала 130 тысяч рублей.

Решением суда одного мужчину осудили на 1 год 3 месяца колонии, двух других - к 2,5 годам. Все будут отбывать наказания в исправительных колониях общего режима.

- Осужденные и их адвокаты обжаловали приговор, полагая, что вина в совершении преступлений не доказана, а наказание является чрезмерно суровым, - комментируют в пресс-службе. - Однако Брянский областной суд оставил жалобу без удовлетворения. Приговор суда первой инстанции вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».