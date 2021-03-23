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Происшествия23 марта 2021 12:16

В Брянске торговцы контрафактным спиртным «отсидят» реальные сроки

Виновные не смогли обжаловать приговор
Анна ЛЕВКИНА
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Брянский областной суд оставил без изменения приговор трем жителям Брянска, которые попались на нелегальном сбыте алкоголя. Попытка обжалования не увенчалась успехом. А потому мужчины «отсидят» реальные сроки.

Обвинительный приговор по делу ранее вынес Володарский райсуд Брянска. Фигурантов признали виновными по статьям «Хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконное использование чужого товарного знака».

Доказали, что брянцы нелегально торговали спиртным в 2017-2018 годах. Общая стоимость изъятой у них немаркированной продукции превышала 130 тысяч рублей.

Решением суда одного мужчину осудили на 1 год 3 месяца колонии, двух других - к 2,5 годам. Все будут отбывать наказания в исправительных колониях общего режима.

- Осужденные и их адвокаты обжаловали приговор, полагая, что вина в совершении преступлений не доказана, а наказание является чрезмерно суровым, - комментируют в пресс-службе. - Однако Брянский областной суд оставил жалобу без удовлетворения. Приговор суда первой инстанции вступил в законную силу.

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