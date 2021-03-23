В Брянской области от коронавируса умер еще один человек

В Брянской области от коронавируса скончался еще один человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 280 жителей, сообщают в оперативном штабе 23 марте.

В Брянской области коронавирус за сутки коронавирус подтвердили у заболели 93 человек. Побороли опасную инфекцию 80 пациентов Медики выполнили 200 исследований на выявление ковида.

Всего в области с начала пандемии коронавирус подтвердили у 34900 пациентов. Среди них 64 иногородних.

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