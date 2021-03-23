В Брянской области коронавирусом за сутки заболели 93 человека. Побороли опасную инфекцию 80 пациентов. Зарегистрировали один смертельный случай, сообщили в оперативном штабе 23 марта. Медики выполнили 200 исследований на выявление ковида.

Всего в области с начала пандемии коронавирус подтвердили у 34900 пациентов. Среди них 64 иногородних. Выздоровели 34109 человек, умерли 280.

В медлабораториях области тесты на COVID-19 провели больше 487,8 тысяч раз.

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