ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительности

Фото: ВТБ.

ВТБ Капитал Инвестиции развивают собственные программы по благотворительности. Компании бизнеса начинают сотрудничество с центром спасения дельфинов Дельфа и проектом Собиратор - командой экспертов в сфере экологического образования, раздельного сбора и переработке мусора. Средства, направляемые ВТБ Капитал Инвестиции на благотворительность, будут распределяться между организациями, подключенными к программе.

ВТБ Капитал Инвестиции первыми на рынке запустили фонд со встроенной благотворительностью в прошлом году. 20% вознаграждения за управление активами фонда ВТБ — Фонд Золото управляющая компания направляет на благотворительность. В 2020 г. весь объем средств в пользу подопечных фонда «Старость в радость». С каждой инвестированной клиентом 1000 рублей ВТБ Капитал Инвестиции перечисляют 2 рубля из собственных средств на нужды благотворительного фонда. По итогам 2020 года фонду было перечислено более 4 млн руб. Средства были направлены на обеспечение медикаментами и бесконтактными термометрами трех домов-интернатов для престарелых и инвалидов, оплату труда дополнительных сотрудников по уходу за подопечными интернатов и организации их досуга, приобретение новогодних подарков.

Помимо этого, в 2020 году ВТБ Капитал Инвестиции согласовали практику выделения единоразовой помощи по запросу на проекты благотворительных фондов из вознаграждения управляющей компании от управления ОПИФ и поддержал проект благотворительного фонда «РАЗНЫЕ ДЕТИ» (благотворительный фонд помощи воспитанникам интернатов, детям с синдромом Дауна и детям с ограниченными возможностями здоровья) «Помоги мне это сделать самому!».

«Инициатива по расширению таких программ идет от наших клиентов. Мы видим, как тепло они отнеслись к запущенным в 2020 году программам и готовы расширять их. Культура инвестирования в России растет, людям становится важно, чтобы их деньги не просто работали, но работали на благо общества. Коллектив ВТБ Капитал Инвестиции тоже очень внимательно относится к этому направлению, люди заинтересованы в такой работе, и мы постоянно получаем предложения от сотрудников, как усовершенствовать ее. Наши сотрудники ведут волонтерскую деятельность, занимаются частной благотворительностью, сейчас прорабатывают проект по организации уроков финансовой грамотности для сирот детских домов. Радует, что люди больше задумываются о том, как быть полезным обществу и стремятся делать правильные вещи — это одна из важнейших ценностей для команды ВТБ Капитал Инвестиции», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Лицензия №1000.