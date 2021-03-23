В Суражском районе пограничники задержали 8 грузовиков с фруктами

Брянские пограничники пресекли незаконный ввоз крупной партии фруктов из Республики Беларусь. В Суражском районе Брянской области 19 марта выявили восемь грузовых машин, направлявшихся из Белоруссии в Россию. Во время осмотра в грузовиках обнаружили фрукты, общим весом около 160 тонн. Это - груши, яблоки и помело. Необходимых сопроводительных документов на груз у водителей не было.

- После выяснения обстоятельств водителей привлекли к административной ответственности, - сообщают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Брянской области. - Иностранных граждан и транспортные средства с грузом передали во взаимодействующие государственные органы региона для принятия процессуального решения.

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