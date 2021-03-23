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Общество23 марта 2021 10:01

В Брянской области ищут Садкеевич Екатерину

Она ушла из дома 21 марта в неизвестном направлении
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области ищут Садкеевич Екатерину Андреевну. Фото: "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут Садкеевич Екатерину Андреевну. 37-летняя женщина пропала в селе Павловка Унечского района, сообщают в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

В воскресенье, 21 марта, она ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в розовую куртку, темно-зеленые штаны, черные сапоги.

Всех, кто что-либо знает о месте нахождения женщины, просят сообщать по телефону 8 (800)-700-54-52 или 112.

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