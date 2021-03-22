В Брянске в 2021 году откроют новый детсад на Строкина

Новый детский сад откроют в Советском районе Брянска в 2021 году. Им станет дошкольное учреждение на 270 мест по улице Строкина. Для территории старого аэропорта объект будет третьим подобного типа. Об этом рассказали на заседании комитета по образованию Брянского горсовета в понедельник, 22 марта, сообщает пресс-служба органа власти.

- В целом сейчас в городе нет проблем с предоставлением мест в детских дошкольных учреждениях, - отметила зам мэра Алевтина Андреева. - Однако в новых микрорайонах есть вопросы с их наличием в шаговой доступности.

Детский сад на улице Строкина начали строить в июле прошлого года. Еще до зимы подрядная организация залила фундамент и приступила к возведению первого этажа. По контракту объект следует сдать до сентября 2021-го.

Сейчас в микрорайоне функционирует два детских сада. Второй - «Гармонию» - открыли совсем недавно. Символическую красную ленточку почетные гости перерезали 4 марта. В совокупности же три детсада смогут принять около 800 маленьких жителей старого аэропорта.

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