Около 60 случаев пьяной езды зафиксировали в Брянской области в минувшую неделю – с 15 по 21 марта. Шесть раз водители попадались на нарушении повторно. Теперь им грозят уголовные дела, сообщают в УГИБДД по региону.

В 28 случаях автомобилисты подтвердили состояние опьянения. Еще больше 30 – отказались проходить медицинское освидетельствование.

В отчетный период с дорог удалили 104 пьяных пешехода.

78 раз родители пренебрегали безопасностью своих детей и перевозили их без специальных кресел. На нарушителей составили административные протоколы.

Не обошлось в регионе и без ДТП-железок. Всего их зарегистрировали 124 за семь дней.

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