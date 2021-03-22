В Брянске пьяного водителя фуры задержали на встречной полосе на проспекте Московском

Фото: vk.com, Юра Мамеев.

В Брянске задержали водителя фуры, которые выехал на встречную полосу на проспекте Московском в Фокинском районе. Фотографии грузовика, который странным образом оказался на встречке у мясокомбината, днем в понедельник, 22 марта, появились в социальных сетях. Не похоже было, что машина попала в аварию. На проспекте Московском есть газон и пешеходные ограждения на разделительной полосе.

Оказалось,что за рулем автомобиля "Вольво" был 50-летний житель Молдавии. Его задержали сотрудники ДПС. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Ему выписали административный протокол за это. А также - за нарушение правил дорожного движения.

Водителя доставили в суд, чтобы рассмотреть административные материалы.