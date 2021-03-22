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Происшествия22 марта 2021 17:28

Брянцы перевели мошенникам за неделю почти 6 миллионов рублей

Злоумышленники обманули 49 человек
Марина АНТОНОВА
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Жители Брянской области за неделю перевели мошенникам почти шесть миллионов рублей. Злоумышленники обманули 49 человек.

Большинство из них поверили лжесотрудникам банков, которые грозились исчезновением денег со счетов. 50-летний житель Советского района Брянска через банкомат перевел больше одного миллиона рублей. 48-летняя жительница Фокинского района лишилась одного миллиона рублей под предлогом взять выгодный кредит. 810 тысяч рублей перевела жительницы Дятькова. Она испугалась несанкционированного списания денег с банковской карты. 58-летняя жительница Советского района потеряла 513 тысяч рублей, поверив мошенникам.

- Жительница города Сельцо, продающая на сайте комнату, из-за мошеннических действий мнимого покупателя лишилась 106000 рублей, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Жительница Унечи продавала дом. «Покупатели» нашлись и под предлогом перевода предоплаты мошенническим путем сняли со счета потерпевшей 345487 рублей.

По этим и другим фактам мошенничества полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел.

Криминал