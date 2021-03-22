У «Мегаполиса» в Брянском районе в кювет вылетела иномарка

Автомобиль «Пежо» вылетел в кювет в Брянском районе в понедельник, 22 марта. О происшествии сообщают очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел в первой половине дня. Рядом с местом ДТП расположено кладбище.

«Белая «Пежо» улетела в кювет и сгорела. Актуально на 13.40», - написал автор поста в одном из сетевых сообществ.

Случай активно обсуждают пользователи в комментариях. Причем некоторые утверждают, что автомобиль вовсе не горел.

«Ничего там не горело! Утром рано ехал и все видел. От удара об столб разобралась на запчасти, в том числе аккумулятор валялся на обочине. Поэтому без огня все было и в полной темноте. Водитель сбежал, но гаишник сказал, что его нашли» (Роман Агеев).

«Еще как горело! Мы думали что-то жгут, ехали в 3.20. Кабель на дороге, потом столб увидели…» (Наталья Степанова).

Очевидцы уточняют, что к месту ДТП выезжали автоинспекторы.

В отделе пропаганды УГИБДД по региону корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» автоаварию не прокомментировали.

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