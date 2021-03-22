В Брянске директор предприятия утаил больше 30 млн рублей налогов

В Брянске готовят к передаче в суд уголовное дело, фигурантом которого является директор ООО «ПО «Брянский завод трубопроводной арматуры»». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму больше 30 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, гендиректор общества нарушал закон в 2015-2018 годах. Желая уменьшить расходы предприятия, обвиняемый представлял в налоговую декларации с заведомо ложными сведениями - о НДС и расходах предприятия.

- Преступные действия совершались с использованием реквизитов контрагентов, якобы поставивших предприятию товаров на сумму более 201 миллионов рублей, а также с включением в декларации сведений о поставках товаров на сумму более 906 тысяч рублей с другими контрагентами, по которым предприятие обвиняемого не имело права на вычет по НДС, - уточняют в Следственном комитете.

В итоге ущерб бюджетной системе РФ превысил 30 миллионов рублей.

- Расследование уголовного дело завершено, - добавляют в СУ СКР. - Следователи собрали достаточное количество для утверждения обвинительного заключения по уголовному делу и направления его в суд для рассмотрения по существу.

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