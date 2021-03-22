В Брянске поймали вора, который был объявлен в федеральный розыск

В Брянске в торговом центре «Аэропарк» задержали вора, который находился в федеральном розыске.

На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал. Сработала «Тревожная кнопка». Оперативно выехали сотрудники «Росгвардии».

Они задержали 44-летнего гражданин республики Беларусь. Он украл товар в магазине спортивной одежды. Выяснили, что злоумышленник неоднократно был судим за кражи и находится в федеральном розыске за аналогичное преступление.

Задержанного передали полиции, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области.

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