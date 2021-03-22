В брянских селах Гордеевка и Творишино на переходах возле школ нет светофоров

В брянских селах Гордеевка и Творишино на пешеходных переходах возле школ нет светофоров. Во время прокурорской проверки установили, что на автодороге Клинцы-Гордеевка-Красная Гора, проходящей вдоль школ, расположенных в селах Гордеевка и Творишино, пешеходные переходы не обустроены светофорами типа Т-7. Кроме того, дороге в районе школы в селе Творишино на дорожные знаки «Дети» не нанесли флуоресцентную пленку, отсутствовали искусственные неровности.

В адрес Управления автомобильных дорог Брянской области прокуратура внесла представление. В итоге дорожные знаки установили, неровности оборудовали.

В суд районная прокуратура также направила иск с требованием обязать казенное учреждение обустроить пешеходные переходы возле школ светофорами типа Т-7, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Суд удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение решения суда находится на контроле.

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