В Брянске пьяный дебошир натравил собаку на полицейского

В Брянске пьяный мужчина натравил собаку на полицейского. По версии следствия, 32-летний житель Володарского района 18 декабря 2020 года находился в нетрезвом виде в общественном месте. Он выражался нецензурными словами. За это полицейский сделал ему замечание. А в ответ дебошир вывел из своего дома собаку породы алабай и натравил ее на полицейского. Животное по команде набросилось на сотрудника полиции, но не причинила ему вреда.

- На мужчину завели уголовное дело, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Дело передали в суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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