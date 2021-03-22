В Брянске арестованной за коррупцию чиновнице Елене Алексеенко продлили срок в СИЗО

В Брянске арестованной за коррупцию бывшей главе администрации Комаричского Елене Алексеенко продлили срок в СИЗО. Фото: сайт администрации Комаричского района.

В Брянске арестованной за коррупцию бывшей главе администрации Комаричского Елене Алексеенко продлили срок в СИЗО. На днях Брянский областной суд оставил без изменения решение районного суда о продлении срока содержания ее под стражей, сообщает издание «Брянские новости».

В суде указали, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания самой суровой меры пресечения, не отпали и не изменились. Также продлили срок предварительного следствия по делу до семи месяцев, то есть до 24 апреля.

Напомним, Елену Алексеенко арестовали за получение взяток вместе с ее заместителем. С сентября 2019 года по март 2020 года руководитель района получила 300 тысяч рублей взятки. Деньги частями передавал через ее заместителя предприниматель за разрешение использовать земельные участки для добычи полезных ископаемых.

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