В Брянской области за сутки коронавирус подтвердили у 88 человек

В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 88 человек. Справились с опасной инфекцией 76 пациентов. Новых смертельных случаев не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе 22 марта.

Медработники выполнили 419 исследований на коронавирус.

Всего в регионе с начала пандемии ковид подтвердили у 34807 жителей. Выздоровели 34029 пациентов, умерли 279.

В медицинских лабораториях тесты на COVID-19 сделали больше 487,6 тысяч раз.

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