Авиаперелет из заснеженной Москвы в Брянск сняли на видео

Один из пассажиров снял перелет из заснеженной Москвы в Брянск. Фото:скриншот видео.
Один из пассажиров снял перелет из заснеженной Москвы в Брянск. Видео продолжительностью 20 минут опубликовали в группе Международный аэропорт «Брянск»».
Авиарейсы из аэропорта Домодедово в Брянск осуществляет компания S7. Время полета – чуть больше часа. Автора видео поблагодарили в комментариях пользователи соцсетей.
- Отличное видео! – написал под постом один из просмотревших.
Увидеть ролик можно здесь.
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