Авиаперелет из заснеженной Москвы в Брянск сняли на видео

Один из пассажиров снял перелет из заснеженной Москвы в Брянск. Фото:скриншот видео.

Один из пассажиров снял перелет из заснеженной Москвы в Брянск. Видео продолжительностью 20 минут опубликовали в группе Международный аэропорт «Брянск»».

Авиарейсы из аэропорта Домодедово в Брянск осуществляет компания S7. Время полета – чуть больше часа. Автора видео поблагодарили в комментариях пользователи соцсетей.

- Отличное видео! – написал под постом один из просмотревших.

Увидеть ролик можно здесь.

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