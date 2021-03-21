Брянские женщины все чаще рожают третьего ребенка

Семья Елмурадовых. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В брянских семьях все чаще стали появляться третьи и последующие дети. В 2020 году их родилось 2042,а в 2019-м-1963.

Общий коэффициент рождаемости в Брянской области низкий. Хотя он и соответствует среднему показателю в ЦФО, сообщают «Брянские новости».

Напомним, недавно в одной из семей Брянска родился седьмой ребенок. Супругов Елмурадовых, проживающих в Бежицком районе, поздравили в районном ЗАГСе.

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