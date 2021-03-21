В брянских Клинцах пенсионер на иномарке врезался в отечественную легковушку. ДТП произошло в субботу, 20 марта, около 12.10 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог переулка Пушкина и улицы Союзная.

По предварительной информации, 66-летний водитель «Шевролет Нива» ехал по переулку Пушкина со стороны улицы Калинина в направлении улицы Рябко. Он не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-211440 под управлением 24-летнего водителя, который двигался по главной дороге улицы Союзная со стороны улицы Фрунзе в направлении улицы Ворошилова. Машины столкнулись.

- Во время ДТП пострадала 66-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. – Она получила ушиб грудной клетки и правого плеча, а также перелом ребер. Женщину госпитализировали.

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