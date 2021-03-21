В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 89 человек. Справились с опасной инфекцией 87 пациентов. Смертельных случаев не зарегистрировали, сообщают в оперативном штабе Брянской области 21 марта. Медики провели 1597 исследований на выявление ковида.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у 34719 жителей. Среди них 64 иногородних. Выздоровели 33953 человека, скончались 279 пациентов. В медлабораториях региона тесты на COVID-19 выполнили больше 48,2 тысяч раз.

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