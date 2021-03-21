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Общество21 марта 2021 10:51

В Брянске в честь воссоединения Крыма с Россией прошел молодежный забег

Участники у Кургана Бессмертия выстроились в слово «Крым»
Надежда ПЕТРУНИНА
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Брянске у Кургана Бессмертия прошел спортивный флешмоб под названием «Крым. Россия. Весна». Фото: РИА "Стрела".

В Брянске у Кургана Бессмертия прошел спортивный флешмоб под названием «Крым. Россия. Весна». Состоялся забег на дистанцию 1,7 километров в субботу, 20 марта. В нем участвовали молодые парни и девушки.

Но сначала молодежь выстроилась у памятника Воинской славы так, что образовалось слово «Крым». Фото участники флешмоба активно разместили в соцсетях.

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