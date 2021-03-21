Брянский фотограф участвует в конкурсе «Самая красивая страна»

«Пролетая над Свенским монастырем». Фото: Павел Стрельцов.

Брянский фотограф Павел Стрельцов участвует в конкурсе «Самая красивая страна». За победу он будет бороться вместе со своей работой под названием «Пролетая над Свенским монастырем». Фотоснимок уже прошел первый этап конкурса, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

У знаменитого бярнского фотохудожника Павла Стрельцова есть все шансы попасть в полуфинал.

Фотоконкурс Русского географического общества впервые прошел в 2015 году. Он стал одним из самых масштабных в нашей стране.

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