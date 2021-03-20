В Брянской области от коронавируса умерли три женщины старше 60 лет

В Брянской области на днях от коронавируса умерли три женщины старше 60 лет.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Брянской области на днях от коронавируса умерли три женщины старше 60 лет. 19 марта скончался 23-летний парень, сообщили в региональном оперативном штабе. Коронавирус с начала пандемии унес жизни 279 человек.
За сутки в области ковид выявили у 81 человека. Выздоровели 84 пациента. Всего коронавирус подтвердили у 34630 человек.
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