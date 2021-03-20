В Брянской области за сутки коронавирусом заболел 81 человек

В Брянской области за сутки коронавирус подтвердили у 81 пациента. Побороли опасную инфекцию 84 человека. Смертельных случаев не зарегистрировали. Медики выполнили 1946 исследований на коронавирус.

Всего с начала пандемии в регионе ковид выявили у 34630 человек. Среди них 64 иногородних, сообщили в оперативном штабе 20 марта. Выздоровели 33866 брянцев, умерли 279. В медлабораториях региона сделали больше 485 тысяч тестов на COVID-19.

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