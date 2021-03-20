В Брянске маму дошкольника возмутили сборы по 5 тысяч рублей на подарки педагогам

В Брянске мама дошкольника в соцсетях возмутилась по поводу сбора денег на выпускные в детских садах и школах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянске мама дошкольника в соцсетях возмутилась по поводу сбора денег на выпускные в детских садах и школах.

-Состою в чатах школы и детского сада, - пишет автор поста. - Номера указывать не буду, я думаю так везде! Меня поражают родители, которые пишут и думают, что сдать за детенка на выпускной 5000 рублей - это же так мало! Как так можно плохо отблагодарить воспитателей.

Она также написала, что воспитатели сада, который посещает ее ребенок, заказали себе сертификаты на 3000 рублей.

- Что за обязаловка пошла? – возмущается женщина.-Не сдал на кружок, твой ребенок сидит в спальне, пока идут занятия? Раньше дарили конфеты и цветы и достаточно.

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