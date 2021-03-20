Брянск с утра заметает снегом

Брянск 20 марта утром засыпало снегом. Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

Брянск 20 марта утром засыпало снегом. Снег шел всю ночь и укрыл транспортные магистрали города.

На борьбу со снегопадом вышли коммунальщики и спецтехника.Спецмашины расчищают дороги на главных улицах Брянска.

Возле учреждений и торговых киосков люди чистят снег вручную. Во дворах многоэтажек автовладельцы освобождают от снежной пелены машины.

Обрушившийся снегопад на город в марте стал неожиданностью для работников дорожных служб, управляющих компаний и для самих горожан.

Синоптики обещают, что к обеду снег прекратится.

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