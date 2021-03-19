Брянские власти на разработку единого стиля киосков выделили 220 тысяч рублей

В Брянске захотели выработать единый стиль нестационарных торговых объектов. На разработку архитектурных решений из городского бюджета выделили 220 тысяч рублей.

Уже подготовили техзадания на проектирование различных вариантов дизайн-кода киосков. Впоследствии планируется разместить их на электронной торговой площадке для привлечения подрядчиков.

Власти города считают, что такой подход способен преобразить брянские улицы и сформировать их приятный облик, сообщили в пресс-службе Брянского горсовета.

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