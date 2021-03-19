Брянский губернатор встретился с гражданами в приемной президента

Губернатор Брянской области провел личный прием граждан в приемной президента России в Брянской области. Александр Богомаз выслушал жителей области сегодня, 19 марта.

К главе региона обратились жители Бежицкого района с просьбой отремонтировать улицу Молодой Гвардии на участке от улицы Ульянова до улицы Куйбышева. В 2021 году на данном объекте планируют провести лишь ямочный ремонт, так как здесь продолжится обустройство ливневой канализации. Горожанам напомнили, что на данной улице в 2020 году меняли коллектор. Зато в 2022 году на Молодой Гвардии пообещали провести полноценный капитальный ремонт дороги с организацией там тротуаров.

Также было отмечено, что в городе Фокино хотят создать физкультурно-оздоровительный комплекс с хоккейным кортом, футбольным полем, универсальной спортивной площадкой, беговыми дорожками и тренажерами. Кроме этого, на встрече обсудили суммы оплаты за содержание и текущий ремонт многоквартирных домов. Горожане подняли вопрос благоустройства подъездов в доме №5 по переулку Авиационному в Брянске. Жителям пообещали, что ремонт сделает управляющая компания.

На приеме рассмотрели вопрос капитального ремонта водопровода в Суземке. Глава региона поручил выполнить там все необходимые работы. На эти цели должны выделить средства из областного бюджета, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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