ВТБ прогнозирует разворот интереса рынка в сторону срочных депозитов в рублях

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Комментарий-прогноз ВТБ по рынку привлеченных средств после повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Спикер – Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

Рыночные тенденции пока отражают сложившиеся тренды 2020 года, корректируя обычную сезонность: если вклады в январе 2020 году демонстрировали прирост на 0,25%, то в январе 2021 года зафиксирован отток на рынке срочных средств на 0,39%; при этом средств до востребования в январе 2020 года оттекли на 5,86%, а в январе 2021 – на 4,83%. В итоге общее снижение пассивов физических лиц в январе 2021 года оказалось на 0,54 п.п. выше, чем за аналогичный период 2020 года. Вместе с тем, мы ожидаем начала разворота интереса рынка в сторону срочных депозитов в рублях, что может привести к положительным темпам прироста срочных пассивов в 1-м квартале 2021 года. Одним из важнейших факторов для этого, безусловно, является политика Центрального Банка в отношении ключевой ставки, поэтому сегодняшнее решение регулятора особенно ожидалось рынком.

На рынке присутствовали определенные ожидания по повышению ключевой ставки, хотя пока это практически не отразилось на средневзвешенной ставке по депозитам, которая остается на уровне около 4,5%. Этот уровень комфортен, с одной стороны, для кредитных организаций, с другой стороны – остается стабильным в течение уже нескольких месяцев и стал привычным для вкладчиков.

В связи с решением о повышении ключевой ставки мы ожидаем, что отдельные банки будут вносить корректировки в свои сберегательные продукты. При этом стоит учесть, что на доходность по продуктам могут повлиять не только действия ЦБ РФ в части ключевой ставки, но и изменение ситуации с ликвидностью у банков, а также другие макроэкономические факторы.

Со своей стороны, вкладчики, срок депозитов которых закончился, в ожидании повышения ставок на рынке могли временно размещать средства на накопительных счетах. Сейчас при появлении выгодных предложений средства на счетах до востребования снова будут размещаться в срочные продукты. Также при повышении ставок по рублевым вкладам активизируется тренд на дедолларизацию пассивов в массовом сегменте: в условиях некоторого снижения стоимости валюты вкладчики предпочтут переложить средства в рублевые продукты с фиксированным доходом. Этот тренд может также поддержать открытие границ с рядом зарубежных стран: часть средств с валютных вкладов может быть использована для зарубежного отдыха. Однако это коснется лишь розничного сегмента: валютные портфели состоятельных клиентов, по нашим прогнозам, останутся на текущем уровне в качестве инструмента диверсификации сбережений.

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