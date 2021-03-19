Житель Брянской области получил лекарство за 5 миллионов рублей

Житель Стародубского района Брянской области через суд смог получить дорогостоящее лекарство. Мужчина страдает редким заболеванием. Для лечения ему необходим препарат стоимостью пять миллионов рублей.

Лекарство не входит в список жизненно необходимых. Однако врачебная комиссия признала его именно таковым для данного пациента. Суд обязал региональный департамент здравоохранения обеспечить его этим препаратом.

В настоящее время гражданин получает необходимое ему лекарство, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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