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Общество19 марта 2021 17:09

Житель Брянской области получил лекарство за 5 миллионов рублей

Препарат ему выдали после судебного вмешательства
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Житель Стародубского района Брянской области через суд смог получить дорогостоящее лекарство. Мужчина страдает редким заболеванием. Для лечения ему необходим препарат стоимостью пять миллионов рублей.

Лекарство не входит в список жизненно необходимых. Однако врачебная комиссия признала его именно таковым для данного пациента. Суд обязал региональный департамент здравоохранения обеспечить его этим препаратом.

В настоящее время гражданин получает необходимое ему лекарство, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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