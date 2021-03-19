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Общество19 марта 2021 16:53

В Брянской области иностранца осудили за дачу взятки госавтоинспектору

Мужчина должен выплатить более 20 тысяч рублей штрафа
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области осудили 62-летнего гражданина Республики Беларусь за попытку дать взятку должностному лицу. Мужчина незаконно пересек на автомобиле российскую границу.

Суд установил, что в Клинцах в январе 2021 года иностранец, чтобы избежать привлечения к административной ответственности, попытался дать 2 тысячи рублей инспектору ДПС.

Сотрудник дорожно-постовой службы от денег отказался. Иностранному гражданину назначили 20 тысяч рублей штрафа. Кроме этого, он должен выплатить 2 тысячи рублей за незаконное пересечение госграницы.

Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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