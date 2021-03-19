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Общество19 марта 2021 16:23

Жители брянского села четыре месяца жили без воды

Водопровод отремонтировали после прокурорской проверки
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Клетнянском районе Брянской области жители села Синицкое четыре месяца жили без водопровода. С жалобой к прокурору обратилась жительница улицы Синицкой в ходе выездного приема в Надвинском сельском поселении.

Проверка выявила ненадлежащее водоснабжение из-за износа водопроводной сети. Надзорное ведомство направило в муниципальное предприятие «Клетня-Сервис» требование устранить повреждение водопровода и обеспечить жителей улицы водой.

Только после этого восстановили водоснабжение сельской улицы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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