Жители брянского села четыре месяца жили без воды

В Клетнянском районе Брянской области жители села Синицкое четыре месяца жили без водопровода. С жалобой к прокурору обратилась жительница улицы Синицкой в ходе выездного приема в Надвинском сельском поселении.

Проверка выявила ненадлежащее водоснабжение из-за износа водопроводной сети. Надзорное ведомство направило в муниципальное предприятие «Клетня-Сервис» требование устранить повреждение водопровода и обеспечить жителей улицы водой.

Только после этого восстановили водоснабжение сельской улицы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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