Операция «Автобус» выявила в Брянской области четыре сотни нарушителей

Больше 400 протоколов об административных нарушениях составили на водителей автобусов в Брянской области за время проведения операции «Автобус». Массовые проверки организовали 15-17 марта – с целью предотвращения аварийности на пассажирском транспорте.

Всего за три дня проверить удалось больше тысячи транспортных средств. Из них 124 осуществляли межрегиональные перевозки. В 70 случаях нарушения выявили приборы видеофиксации.

- Предварительно, в 27 случаях нарушались правила по эксплуатации транспорта со стороны должностных, юридических лиц либо ИП, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Брянской области. - После проведенных расследований к административной ответственности привлекли 19 человек.

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