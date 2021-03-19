В Брянской области осудили двух граждан Шри-Ланки за незаконный переход границы

В Брянской области осудили двух граждан демократической социалистической республики Шри-Ланка. Молодым людям 23-х и 27-ми лет за незаконное пересечение и за покушение на переход российской границы дали по два года каждому. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Суд установил, что в октябре 2020 года иностранцы на автомобиле незаконно пересекли границу Белоруссии и России, они следовали из Могилевской в Смоленскую область.

В ноябре 2020 года молодые люди попытались вновь незаконно пересечь границу России и Украины. Они попытались перейти из Суземской в Сумскую область. Их задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

Приговор еще не вступил в законную силу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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