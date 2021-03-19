Подозреваемой в убийстве прохожей в Брянске пока не избрали меру пресечения

Подозреваемой в убийстве 58-летней женщины на улице 22-го Съезда КПСС в Брянске пока не избрали меру пресечения. Она по-прежнему находится в изоляторе временного содержания. Об этом стало известно «Комсомольской правде» в Брянске». Информация актуальна на 14.15 пятницы, 19 марта.

Ходатайство в суд готовит СУ СКР по региону. Как ранее заявляли в ведомстве, для подозреваемой в убийстве они запросят заключение под стражу. Заседание должно состояться в ближайшие дни.

Напомним, резонансное убийство произошло в Брянске 17 марта. 31-летняя женщина зарезала случайную прохожую на тротуаре улицы 22-го Съезда КПСС в Бежицком районе. Удары наносила ножом в грудь и шею. От полученных травм 58-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. Убийца сама вызвала оперативников. И заявила им, что страдает шизофренией.

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