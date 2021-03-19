В Брянске за 11 миллионов рублей отремонтируют 500 метров переулка Осоавиахима

В Брянске отремонтируют около 500 метров переулка Осоавиахима в Советском районе. Благоустройство затронет участок от дома №2 до улицы Красноармейской. На это из консолидированного бюджета потратят почти 11,5 миллиона рублей.

На дороге уберут старый и уложат новый асфальт, установят около 20 светодиодных фонарей. Дорожники отремонтируют старые тротуары и сделают новые на тех местах, где их прежде не было.

На переулке оборудуют парковочные места, установят дорожные знаки, нанесут разметку, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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